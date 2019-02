Samsung tiene para todos: Presentó dos nuevos teléfonos gama media-alta

Samsung no se ha querido quedar atrás en el MWC y presentó dos celulares nuevos pensados en quienes no piensan gastar media vida en un teléfono.

El MWC19 ha sido una lluvia de emociones para los amantes de los celulares y los gadgets en general. Aunque Samsung se adelantó un poco al presentar los Galaxy S10 y el impresionante Galaxy Fold; también dejó un par de sorpresas para el congreso en Barcelona: Los Galaxy A30 y A50.

Samsung Galaxy A30

La compañía no quiere olvidar a sus consumidores de la gama media; y es que no todos podemos gastar tantos miles en un celular. El A30 no sólo es interesante y llamativo por fuera con su escasez de bordes, sino que está listo para dar pelea desde sus tripas.

Pantalla: Super AMOLED de 6,4 pulgadas a resolución Full HD+ (1080 × 2340)

Procesador: Samsung Exynos 7904 Octacore (doble 1.8GHz + hexa 1.6GHz)

RAM: 3 o 4 GB

Sistema operativo: Android 9.0

Almacenamiento: 32 o 64 GB ampliables hasta 512 GB mediante tarjeta microSD

Cámaras Trasera: doble sensor de 16 MP f/1.7 y 5 MP f/2.2

Frontal: sensor de 16 MP f/2.0

Batería: 4,000 mAh

Galaxy A50

El A50 es el hermano mayor del A30; aunque las diferencias entre ambos no son tan fuertes. Los dos celulares son del mismo tamaño e incluso implementan la misma pantalla; aunque cambia la RAM, procesador y la cantidad de cámaras. Este es el A50:

Pantalla: Super AMOLED de 6,4 pulgadas a resolución Full HD+ (1080 × 2340)

Procesador: Samsung Exynos 9610

RAM: 4 o 6 GB

Sistema operativo: Android 9.0

Almacenamiento: 64 o 128 GB

Cámaras trasera: triple sensor de 25 MP f/1.7, 5 MP f/2.2 y 8 MP f/2.2

Frontal: sensor de 25 MP f/2.0

Batería: 4.000 mAh

Otros: lector de huellas bajo la pantalla, NFC, Bixby

Por el momento no sabemos la fecha exacta de lanzamiento ni los precios oficiales de los dos equipos, pero asumimos que pronto podrás adquirirlos.