Ryan Reynolds anuncia que mañana habrá un nuevo tráiler de Detective Pikachu

Ahora que se acerca el lanzamiento de Pokémon: Detective Pikachu se está acelerando la campaña de mercadotecnia para promocionar su llegada, y precisamente sobre ese tema tenemos que Ryan Reynolds ha adelantado que mañana se estrenará un tráiler de la cinta.

Este anuncio llegó junto con un divertido video donde Ryan usa su característico sentido del humor para explicar cómo se preparó para el personaje de Detective Pikachu, incluyendo algunas intervenciones de su esposa Blake Lively.

“Acting is behaving truthfully under imaginary circumstances” – Sanford Meisner. Point is, there’s a new Detective Pikachu trailer tomorrow. pic.twitter.com/g9dRTOJHL1

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 25, 2019