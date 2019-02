¿En qué se diferencia del modelo del año pasado? Review del Huawei P Smart 2019 [FW Labs]

Vamos paso a paso viendo en qué puntos mejoró este modelo.

El año pasado cuando revisamos la primera versión de este modelo quedamos impresionados por las prestaciones que ofrecía a un súper buen precio, con algunas evidentes compromisos, pero el panorama ha cambiado y la competencia es feroz en el rango de precio de la gama media baja.

Estos celulares son la base económica de gran parte de los fabricantes, y es que fuera de los círculos de entusiastas de la tecnología, equipos como este son los que te ofrece la operadora y donde el común de los mortales se fija en aspectos quizás un poco diferentes, como el diseño, la batería y si la cámara es buena.

Antes de cualquier cosa, vamos con las especificaciones técnicas:

Pantalla de 6,21 pulgadas FHD+

Procesador Kirin 710

3 GB de RAM

64 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara doble de 13+2 megapixeles

Cámara frontal de 8 megapixeles

Batería de 3400 mAh

Diseño

Sobre el equipo del año pasado, ahora en vez de aluminio tenemos vidrio. Pero pasa algo raro, se siente algo plástico. Quizás es algún tipo de recubrimiento que le da esta sensación, que ojo, no es malo, lo hace sentir bien resistente pero sin duda le quita algo de esa materialidad "premium".

Es un equipo que se siente resistente y que además, al ofrecerse en un acabado negro que imita a la cerámica y en este tornasol "Twilight" lo hacen ver muy atractivo. Es difícil encontrar un diseño tan curvo, cómodo, elegante incluso y que entrega esa seguridad como la de los equipos de antaño.

Este año la pantalla tiene más brillo y mejor reproducción de color. No te creas que te encontrarás con la panacea de los paneles, pero es súper correcta para consumir contenido y navegar. Quizás algo fría, pero se puede regular.

Los que querían una muesca o notch en este rango de precio están de fiesta, por aquí está, pero al ser con diseño de gota no interrumpe mucho la experiencia y la capa de Huawei está bien pensada para desenvolverse alrededor de esta interrupción. Por cierto, tiene desbloqueo facial que funciona súper rápido y un lector de huellas de primera.

El parlante inferior no es bueno y no hay vuelta que darle, es lo que es. Cumple y nada más, de todas maneras se agradece el puerto de audífonos, algo que se hace tan infrecuente como el puerto de carga por microUSB que ya el año pasado cuestionábamos por su existencia. El año pasado ya era imperdonable no usar USB-C, ahora es mucho más grave. Muy mal Huawei en esa pasada. Como podrán imaginar y a pesar de que es más rápido paras cargarse que el modelo del año pasado, sigue siendo harto, unas dos horas de 0 a 100.

Rendimiento

El año pasado era un poco triste que el equipo a ratos anduviera a los tirones y este año pasa otra vez, a pesar de que hay un procesador bastante superior. Quizás la capa de personalización de Huawei, EMUI, está pensada para equipos más potentes.

Ahora, es mucho menos que el año pasado y de seguro alguien que viene de la misma gama no sienta grandes diferencias con su equipo actual, hasta quizás lo encuentre rápido, pero el manejo de la memoria RAM y la rapidez no son su fuerte.

Sobre la duración de la batería, aquí sí Huawei puede dar cátedra y es que con esos 3400 mAh se puede llegar a las 6 horas de pantalla encendido bajo uso intenso, jugando y sacando fotos, compartiendo internet y más. El tema es que no lo logran de la nada, esto es obra y gracia de EMUI que mata las apps en segundo plano de forma tan eficiente que hasta puede ser molesto a ratos.

No es el mejor teléfono para jugar juegos de alta calidad gráfica. Sí los corre pero de forma muy por abajo de la óptima. Para cosas más casuales les va a andar perfecto.

Fotos

Como ya es costumbre en los equipos de Huawei, ahora tenemos ayuda de la Inteligencia Artificial y hasta un Modo Noche. No se te ocurra que vas a tener los resultados de un P20, por ejemplo, pero sí es bastante superior al equipo del año pasado.

De noche antes sufría mucho y ahora también, pero al menos te puede dar fotos útiles e incluso utilizables para compartir en redes.

De día, el tema del modo retrato ha mejorado muchísimo, pero es que muchísimo, al igual que el macro.

Palabras al cierre

Es de los pocos equipos en este rango de precio que tienen la última versión de Android y un diseño que realmente sobresale, quieras ser llamativo o no.

Todo esto con un precio que llega a los CLP $199.990 en Chile (249 Euros aproximadamente) y de seguro lo puedes encontrar a menos en tu operadora favorita o tienda del retail.

Lo único que encuentro imperdonable es tener un maldito puerto microUSB en el 2019, pero bueno, quizás más allá en el mundo real esto no es una preocupación. En todo lo demás anda regular o bien, acorde a su valor. Viene con una carcasa incluida también, buena costumbre por parte de la marca.