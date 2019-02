Respawn anunciará hoy un Battle Royale basado en Titanfall

Vince Zampella ha confirmado en Twitter que este lunes 4 de febrero el equipo de Respawn Entertainment anunciará un juego del género Battle Royale llamado Apex Legends.

La presentación se realizará en un stream en vivo a través de Twitch a las 10:00 AM de la Ciudad de México / 1:00 PM de Santiago de Chile.

Looks like everything is unlocked now? Fun.

So, if you like Respawn, our games or even me, you should tune in tomorrow. Our stream starts at 8am pt and we’ll tell you everything about Apex Legends. Everything. https://t.co/P0Svi1h5VS

— Vince Zampella (@VinceZampella) February 4, 2019