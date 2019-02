Ya está disponible The Ghost Survivors, el primer DLC de Resident Evil 2

Tal como se había anunciado, Capcom ha puesto disponible "The Ghost Survivors", el primer DLC para el remake de Resident Evil 2.

En la parte de arriba pueden ver el tráiler de lanzamiento de este contenido que llega como una actualización gratuita.

A continuación tienen más detalles de este grupo de historias que brinda escenarios "qué tal si" cortesía de PlayStation.Blog:

No Time to Mourn es protagonizada por Robert Kendo, dueño de la famosa (y acertadamente llamada) Gun Shop Kendo. Aquellos que han jugado el juego quizás ya saben cómo su historia termina tristemente, pero en The Ghost Survivors, él tiene una segunda oportunidad cuando un viejo amigo con un radio de helicóptero lo recoge. Llevando las armas que pueda, Kendo se dirige hacia las calles en busca de una escapatoria de la infectada ciudad. En su camino, un nuevo tipo de zombi venenoso se atraviesa entre él y la libertad.

Mucho antes de que los eventos de Resident Evil 2 sucedieran, el destino de Katherine, la hija del alcalde, ya estaba sellado. En Runaway, su historia la lleva por un diferente camino. Buscando escapar de Raccoon City con cierta persona, Katherine Warren debe navegar por las calles evitando un extraño tipo de zombi mutado que solo se puede detener con una particular y poderosa munición. Jueguen con cuidado, y lograrán sobrevivir.

Fuera de las sombras lleva un olvidado agente de la U.S.S. A pesar de haber sido separado de su escuadrón, el apropiadamente llamado Ghost hace su debut en Forgotten Soldier. En lo profundo del laboratorio que queda debajo de la ciudad, otro soldado (a parte de Hunk) intenta escapar. Tener que lidiar con hordas de monstruos es lo suficientemente malo, pero ¿qué pueden hacer cuando tienen una armadura? Este escenario especialmente retador pondrá a prueba a los veteranos de The 4th Survivor.