Reggie Fils-Aime anuncia su retiro de Nintendo tras 15 años de carrera

Doug Bowser tomará el puesto de presidente de Nintendo de América.

En una noticia que ha tomado por sorpresa a toda la industria tenemos que Reggie Fils-Aime ha anunciado su retiro de Nintendo.

A través de un comunicado, Nintendo reveló que el famoso Reggie ha decidido dejar la compañía tras 15 años de carrera y que su puesto de presidente de Nintendo de América será ocupado por Doug Bowser, el actual responsable de mercadotecnia y ventas que tiene un apellido más que perfecto para su posición.

Los fans de la gran N sin duda conservarán en su memoria esos grandes momentos que les hicieron pasar Reggie y el fallecido Satoru Iwata que marcaron toda una época.

Después de más de 15 notables años en Nintendo de América y casi 13 años como Presidente y COO, Reggie Fils-Aime se retira. Su último día con Nintendo será el 15 de abril. Doug Bowser, actual vicepresidente senior de ventas y marketing de Nintendo de América, tomará el puesto de Presidente de Nintendo de América. "Realmente aprecio todo lo que Reggie hizo por Nintendo," comentó Shuntaro Furukawa, Presidente de Nintendo Co., Ltd. "Dentro y fuera de la compañía, Reggie es reconocido por ser un líder excepcional. Estamos agradecidos de que esté dejando el negocio en buena forma y en un momento fuerte. Si bien lo extrañaremos y le deseamos lo mejor en su jubilación, también nos complace tener a un sucesor capaz listo para asumir ese puesto. Doug Bowser y el resto del equipo garantizarán una transición perfecta para Nintendo." "Nintendo posee una parte de mi corazón para siempre," comentó Fils-Aime. "Es una parte que está llena de gratitud – por las personas increíblemente talentosas con las que trabajé, por la oportunidad de representar a una marca maravillosa, y sobre todo, por sentirme como un miembro de la comunidad de jugadores más positiva y duradera del mundo. Ya que deseo partir con buena salud y buen humor, esto no es un "juego terminado" para mi, sino "subir de nivel" a más tiempo con mi esposa, mi familia y mis amigos".

Mensaje de despedida y reacciones

A continuación pueden ver el mensaje de despedida de Reggie y algunas reacciones de otros miembros importantes de la industria, destacando el último tuit de parte de la cuenta de Nintendo de América:

Nintendo fans, Reggie has a message for all of you. Please take a look. pic.twitter.com/EAhaEl5oEJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 21, 2019

All the best to Reggie Fils-Aime on the next phase of his life and career. Great leader, industry partner and friend. — Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2019

Can't believe I'm writing this: Reggie Fils-Aime is retiring from Nintendo. One of our industry's finest leaders and a dear friend. He's always believed in me. Thank you Reggie. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 21, 2019

Many of you know I am a huge fan of Nintendo (since a kid!). Over the last 15 years Reggie Fils-Aime has done a great job. I'm sad to see him retire, but also happy for him to spend more time with his family. Thank you for great entertainment. https://t.co/BJaHDdfSdx — Mike Ybarra (@XboxQwik) February 21, 2019