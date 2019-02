Colombia: La Corte Constitucional analizará los límites de las redes sociales y citó a Facebook y a Google a una audiencia pública

El tribunal convocó a una audiencia pública a los representantes de Facebook y Google para reflexionar sobre el papel de las redes sociales en el país.

Inevitablemente las redes sociales se han convertido en los últimos años en un medio en el que transcurre buena parte de nuestras vidas. Nos comunicamos, compartimos nuestras actividades, manifestamos nuestras opiniones y hasta nos insultamos. Sin embargo, la libertad en este último punto se convirtió en un problema digno de ser analizado por la ley.

Al menos eso es lo que ha planteado la corte constitucional colombiana. El asunto es tan importante que la magistrada Gloria Stella Ortiz, presidente de esta corte, anunció la convocatoria de una audiencia pública para debatir sobre el papel de las redes sociales. Básicamente, el objetivo será definir límites apropiados para evitar que sus usuarios se vean perjudicados por determinadas actividades.

Según dijo la magistrada en Blu Radio, la idea del debate surgió a partir de numerosas acciones de tutela que recibe la Corte Constitucional en torno a las redes sociales:

La corte convocó una audiencia porque empezó a darse cuenta de tensiones entre derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión, el buen nombre, la buena imagen, la intimidad o a la información (…) ¿Cómo reaccionar a estas nuevas formas de expresión? Serán los objetos del tema de esta audiencia".

Esta audiencia abordará el tema de forma particular, pues incluso han sido citados los representantes de Facebook y Google. Será el 28 de febrero la fecha estipulada para abordar estos temas importantes para la sociedad.

¿Qué se va discutir?

El foco del debate será en torno a los conflictos que se generan entre usuarios de redes sociales. Por ejemplo, si es válido que alguien insulte a otro y trate de dañar su buen nombre; o si por problemas personales se incurra a la injuria.

La corte tomará tres casos específicos de acciones de tutela que ha tenido que tratar en los últimos años. En las tres coinciden la presencia de un conflicto entre dos partes que procede con la divulgación en redes sociales de fotografías acompañadas de mensajes como "ladrón" o "estafador". Por supuesto, en estos casos el sujeto afectado termina entutelando para proteger su buen nombre.

Citando los problemas se tratará de llegar a un consenso sobre el límite que deben tener las redes sociales. Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en la discusión según la magistrada:

¿Se debe ampliar la libertad de expresión? ¿Se debe restringir? ¿Cuál es el ámbito de ampliación? ¿Es un ámbito solamente de relaciones sociales anónimas o también es un ámbito que tiene incidencia en una información de interés público?

Hay que aclarar que la discusión se centrará en la temática de esas acciones de tutela. Es decir, en los insultos y divulgación de información con el fin de afectar a otra persona. Teniendo esto en cuenta, no se tratarán temas de noticias falsas ni manejos de datos personales. No obstante, Ortiz no negó que en un futuro se puedan dar nuevas discusiones sobre estas problemáticas.