Ejecutivos quieren un reboot de Lost y los fans revientan en pánico

Lost es una serie de televisión que ha polarizado a generaciones enteras por su desenlace. Algunos lo aman, otros lo odian. Pero parece que todos concuerdan en que es mejor dejarlo todo enterrado en el pasado.

Por desgracia parece que eso no es lo mismo que piensan los ejecutivos de la cadena ABC. Según reporta ComicBook; Karey Burke, presidenta de la compañía, acaba de hablar abiertamente sobre el tema.

Durante un evento de la Television Critics Association Burke presentó este clip del final de la tercera temporada de Lost. El movimiento desconcertó a los reporteros presentes; y le preguntaron directamente sobre la posibilidad de un reboot de la serie. A lo que respondió:

Burke manifestó su inclinación por resucitar a Lost. Aunque confirma que no ha hablado con los creadores de la serie. Por lo que estaría lejos de suceder este regreso.

Sin embargo la noticia ha detonado la reacción de varios fans. Y parece que muchos no desean traer de vuelta a Lost. A pesar del cariño que le tienen:

I loved Lost, but a reboot??? NO. When you come up with an ORIGINAL concept with ORIGINAL plotlines, get back to me.

I am adamantly against a reboot of Lost, but I also would immediately watch it if one were to be made. I don't think there's anything else I could say this about. Weird. https://t.co/IeUQcEWAfo

— Tyler (@TheLudlowReaper) February 6, 2019