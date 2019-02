Hizo un kickstarter para borrar la rata de The Departed y...lo logró

Se acuerdan que en The Departed de Martin Scorsese en la escena final aparecía una rata en la ventana, mientras Matt Damon (viejo spoiler) sangraba. Lo cierto es que a un fanático de la película le molestaba mucho ese ratón.

Su nombre es Adam Sacks y decidió crear una campaña en la popular plataforma de crowfounding Kickstarter para borrar al roedor.

Adam quería reunir $4000 dólares y lo consiguió incluso con creces en la plataforma.

El guión es fenomenal, y los actores lo dan todo, claramente emocionados de estar en una película de gángsters Scorsese. Desafortunadamente The Departed tiene un gran problema. La película termina con la metáfora dolorosa en la nariz de una RATA REAL que se arrastra por la pantalla.

Siempre me ha molestado que una película tan buena como The Departed tenga un final tan cursi, y recientemente me di cuenta de que se podía arreglar borrando digitalmente la rata de la última toma.