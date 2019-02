Estos son los juegos "gratuitos" de PlayStation Plus para marzo de 2019

Este será el primer mes donde se dejarán de ofrecer juegos de PlayStation 3 y PS Vita.

Sony Interactive Entertainment ha dado a conocer la línea de juegos "gratuitos" de PlayStation Plus correspondientes a marzo de 2019, que como sabrán son los juegos que pueden descargar y jugar sin costo mientras cuenten con suscripción al servicio.

En la línea de títulos para este mes están Call of Duty: Modern Warfare Remastered y The Witness para PlayStation 4 que son descritos de la siguiente forma:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered La colosal serie Cal, of Duty de Activision es una verdadera parte de la industria de los videojuegos modernos, y fue en 2007 que la desarrolladora Infinity Ward revolucionó el mundo de las consolas con su giro contemporáneo en la popular serie de acción que ayudó a crear. Modern Warfare Remastered de 2016 trajo de regreso el clásico en full HD para una nueva generación de jugadores, mientras que respetuosamente mantuvo su juego de disparos de primera clase y el brillante diseño de nivel. Descárguenlo este mes con PS Plus para revivir un verdadero clásico del género FPS (en glorioso y dinámico 4K en PS4 Pro cuando jueguen en un sistema PS4 Pro y una pantalla 4K). The Witness De la desarrolladora detrás del encantador juego de plataforma y puzle Braid de 2008, el creador Jonathan Blow regresó pronto a la tabla de dibujo y pasó los siguientes ocho años trabajando en una ambicioso proyecto que le seguiría. El resultado fue The Witness de 2016, un enigmático juego de puzles en primera persona ubicado en una isla tropical aparentemente desierta, salpicada de un extremo a otro con una vasta red de puzles interconectados. Con fascinantes giros narrativos y una insuperable sensación de satisfacción al terminar cada puzle, The Witness es un punto de referencia en el diseño y narrativa ambiental. Descárguenlo en marzo para una lenta prueba de combustión de la materia gris.

Ambos juegos estarán disponibles para descargar entre el 5 de marzo y el 1 de abril de 2019.

PS3 y PS Vita ya no serán parte de los juegos gratuitos de PlayStation Plus

Tal como se había anunciado, desde este mes de marzo los juegos de PlayStation 3 y PS Vita ya no se ofrecerán como parte de la promoción de PlayStation Plus.

Eso si, cabe señalar que aún tienen varios días para descargar los juegos de febrero, específicamente tienen hasta el 4 de marzo para hacerse de Hitman y For Honor, y hasta el 8 de marzo para obtener Divekick, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Gunhouse y Rogue Aces.

Además, hay algunas ofertas especiales para PS Plus como Yakuza Kiwami con un 40% de descuento, y Hollow Knight y Just Cause 4 con 50% de descuento.