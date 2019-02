Lágrimas totales: así se despidió Lee Unkrich de Pixar

Pixar se ha convertido en una de las compañías de animación más grandes de la historia. Todo gracias a sus películas y cortos que han marcado a generaciones enteras. Y buena parte de ese legado la empresa se lo debe a Lee Unkrich.

El tipo fue responsable de cintas. Primero como editor principal en Toy Story y A Bug's Life. Para luego dar el salto como director en Monsters Inc., Finding Nemo, Toy Story 3 y Coco.

En enero de 2019 todos recibimos con absoluta sorpresa la noticia de que Lee Unkrich hacía oficial su futura salida de Pixar.

El pasado 15 de febrero fue su último día en la oficina y el chico rompió internet con su última publicación en Twitter:

Just left Pixar for my final time as an employee. That was quite a way to spend a quarter of a century.

Adios, amigos. pic.twitter.com/uzqdAtN9z8

