Pinterest arremetió en contra de los antivacunas y desactivó sus búsquedas relacionadas al tema

A medida que el tiempo pasa, el movimiento antivacunas sigue tomando una preocupante popularidad a nivel mundial. Tanto así, que la Organización Mundial de la Salud advirtió de la gran amenaza en la que se había convertido. De hecho, ni siquiera hace falta acudir a organizaciones como la OMS para darse cuenta de esto. Solo es entrar a las redes sociales y darse cuenta de la cantidad de discusiones que hay sobre el tema.

Es precisamente en estos lugares donde se está difundiendo gran parte de la información de los antivacunas. Es muy fácil para cualquiera publicar en su perfil, por ejemplo, sobre los supuestos daños cognitivos que generan las vacunas. Eso sin contar las innumerables infografías tildando de peligrosas todas las prácticas sanitarias que se realizan actualmente.

una de las redes sociales más afectadas por este fenómeno ha sido Pinterest. Como los usuarios se encargan de hacer su propio contenido y hacer búsquedas de imágenes de su interés, no se le había prestado atención al tema hasta hace poco. Es por eso que esta semana la plataforma anunció que iba a bloquear ciertas búsquedas relacionadas a las vacunas para evitar la difusión de información incorrecta. Esto fue lo que dijo un portavoz de la compañía:

Las búsquedas bloqueadas implican las palabras"vaccines" así como "vaccination". También búsquedas relacionadas como "vaccines danger" u otros similares.

No obstante, curiosamente esto ocurre solo con las búsquedas en inglés de la plataforma. En el momento en que se realiza la búsqueda en español, aparecen los resultados como usualmente pasa.

Si bien Pinterest está pasando por esto, no es la única red social que está siendo afectada por la divulgación de información incorrecta. De hecho, esto es algo sobre lo que se le ha llamado la atención a Facebook y a Google.

Recientemente Facebook le confirmó a Bloomberg sus intenciones de eliminar las recomendaciones de antivacunas en sus búsquedas. Sin embargo, tendremos que esperar mientras tanto para saber si este tipo de decisiones frenan un poco al creciente público antivacunas.

Last week, I wrote to Facebook and Google to express my concern that their sites are steering users to bad information that discourages vaccinations, undermining public health.

The search results you get for “vaccines” on Facebook are a dramatic illustration. pic.twitter.com/ZrEQfVTaRo

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 20, 2019