PETA se enfurece por la conmemoración de Steve Irwin y envía mensaje a Google

Google celebró recientemente el cumpleaños del reconocido presentador de televisión Steve Irwin. Sin embargo, la conmemoración no fue del agrado de varios animalistas y, particularmente, de la organización PETA.

Ayer Google puso uno de sus tradicionales doodles en honor a Steve Irwin, más conocido como "el cazador de cocodrilos", puesto que tuvo durante muchos años un programa con ese nombre. Irwin murió de una forma bastante violenta, luego de que fuese atacado por una raya en Australia y su muerte sigue siendo objeto de debates.

Por un lado, Steve hablaba en sus programas de lo importante de la preservación de los animales, pero su figura no siempre generó simpatías. Aunque Irwin y su esposa Terri crearon la Fundación para la Conservación Steve Irwin en 2002, donde reubicaban cocodrilos de agua salada en lugares donde los humanos no pudiesen dañarlos, las polémicas vinieron incluso hasta después de su muerte.

La organización PETA o Personas por el Trato Ético de los Animales, lanzó un duro tuit luego de que Google celebrara su nacimiento y carrera, mencionando:"Steve Irwin fue asesinado mientras acosaba a una raya; colgó a su bebé mientras alimentaba a un cocodrilo y luchaba contra animales salvajes. El doodle de hoy envía un mensaje peligroso. Los animales salvajes tienen derecho a quedarse solos en sus hábitats naturales".

#SteveIrwin was killed while harassing a ray; he dangled his baby while feeding a crocodile & wrestled wild animals who were minding their own business. Today’s #GoogleDoodle sends a dangerous, fawning message. Wild animals are entitled to be left alone in their natural habitats. https://t.co/9JfJiBhGLw

— PETA (@peta) February 22, 2019