Esta es la lista de partidos de la Copa Libertadores que se transmitirán gratis por Facebook

¡Que ruede la pelotita!

Ya comenzó la Copa Libertadores, el torneo que varios en nuestro continente aseguran que es mejor que la Champions League (!).

El tema es que para la versión de este año no son pocos los partidos que no requerirán que tengas contratado el TV cable para ver, ya que Facebook los transmitirá gratis.

¿Lo único que te piden a cambio? Tener una cuenta en esta red social, cosa bastante común.

Hoy tendremos el choque entre Palestino e Independiente de Medellin e irá a través de la red de Zuckerberg.

¿Cómo verlo? Muy simple, te unes al canal de la Copa Libertadores y en el horario del partido le das al ícono "Watch". Listo, ya eres parte. Incluso puedes desactivar los comentarios.

Gracias a Infobae tenemos la lista completa de partidos que irán de forma exclusiva por Facebook:

07/03: Huracán vs. Cruzeiro

07/03: LDU Quito vs. Peñarol

07/03: Deportivo Lara vs. Emelec

14/03: Emelec vs. Huracán

14/03: Peñarol vs. San José

14/03: Alt. Paranaense vs. J. Wilstermann

28/03: Ganador G3 vs. Rosario Central

28/03: Universidad Católica vs. Gremio

28/03: Sporting Cristal vs. Olimpia

11/04: River vs. Alianza Lima

11/04: Flamengo vs. San José

11/04: Emelec vs. Deportivo Lara

25/04: Junior vs. San Lorenzo

25/04: Zamora vs. Cerro Porteño

25/04: G2 vs. Palmeiras

09/05: Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción

09/05: Boca vs. Atlético Paranaense

No es una mala lista, para nada. Los fanáticos del fútbol tendremos harto con qué entretenernos sin recurrir a una cara suscripción.