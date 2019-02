Indignante: WikiLeaks filtra carta donde el Papa Francisco se opone a entregar anticonceptivos

Ayer les contábamos que algunas ITS están aumentando en Chile. La razón, según los expertos, es la mala educación sexual. Sin embargo, la Iglesia al parecer sigue remando para el lado opuesto. WikiLeaks acaba de filtrar una carta donde el mismo Papa se opone a los anticonceptivos.

La carta confidencial confirma que el Papa Francisco se opuso firmemente a que la Orden de Malta (orden religiosa católica) distribuyera anticonceptivos como parte de su "labor humanitaria". La misma, data del 1 de diciembre de 2016 y se dirige al cardenal Raymond Burke, patrón de la Orden de Malta. Así lo rescató La Tercera:

“(La orden) debe garantizar que los métodos y medios que utiliza en sus iniciativas y trabajos de atención médica no son contrarios a la ley moral".

La Orden de Malta tiene a cargo a la Malteser Internacional, que se ocupa de ayudas médicas. Hace un tiempo se supo que esta fracción repartió condones y anticonceptivos orales, para prevenir que las prostitutas en el Lejano Oriente y África contrajeran HIV/SIDA y como programa de planificación familiar. La noticia no le agradó en lo absoluto al papa.

“Estaría muy decepcionado si -como usted me dijo- algunos de los altos funcionarios estuvieran enterados de tales prácticas como la distribución de anticonceptivos y, sin embargo, no hubieran intervenido para terminar tales cosas. No tengo dudas, de que al seguir los principios de Pablo y ‘viviendo según la verdad y en caridad’ (Efesios 4:15), el tema podía ser discutido con estos funcionarios y obtener la rectificación necesaria”.