CEO de Huawei "confirma" que el P30 Pro tendrá cuatro cámaras

Desde hace tiempo hay rumores y pistas que indican que el Huawei P30 Pro contará con un sistema de cuatro cámaras en la parte posterior, y hoy tenemos que el CEO de la empresa ha "confirmado" la característica del nuevo smartphone (vía Gsmarena).

Richard Yu, Director General de Huawei, publicó en su cuenta personal de Weibo una fotografía de la luna para celebrar el Lantern Festival, y aunque al primer vistazo parecía una imagen común resulta que incluía un dato interesante.

Como pueden ver a continuación, en la parte inferior aparecen los datos de la cámara con una censura extraña que permite leer que dice "Huawei * Pro Leica Qu* Camera", que prácticamente confirma que el nuevo P30 Pro incluirá una "Quad Camera" o Cámara Cuádruple.

Esto sin duda fue un movimiento intencional del ejecutivo ya que pocas veces se utiliza la opción de incluir las marcas de agua del teléfono.

Huawei también acaba de anunciar que la serie P30 no se anunciará la próxima semana en el Mobile World Congress como muchos esperaban, ya que en lugar de eso han decidido realizar su propio evento en marzo.

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 19, 2019