Celulares baratos y con muchas cámaras: Nokia anuncia sus nuevos equipos en #MWC19

Muchas sorpresas se han dejado ver en el Mobile World Congress y desde luego, Nokia no podría quedarse atrás. Estas son sus novedades.

HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, anunció hoy en MWC cuatro nuevos smartphones con Android, incluido un smartphone con una variedad de cinco cámaras, el Nokia 9 PureView. Los nuevos teléfonos Nokia son tan diversos e interesantes, abarcando un gran arcoíris de targets. Desde Nokia 9 PureView hasta Nokia 210 -el feature phone con acceso a Internet más accesible de la compañía-, seguro habrá de dónde elegir.

La joya de la familia Nokia

Nokia 9 PureView es el primer equipo en el mundo con un conjunto de cinco cámaras, con óptica ZEISS y tecnología de imágenes computacionales de próxima generación, ahora en manos de los entusiastas de la fotografía avanzada. Todas las imágenes tomadas con 9 PureView están en HDR: las cinco cámaras capturan simultáneamente las imágenes y las fusionan en una imagen de 12MP con un rango dinámico y profundidad de campo interesantes. Diseñado pensando en las necesidades de los entusiastas de la fotografía, 9 PureView incorpora además la capacidad de capturar imágenes en formato descomprimido RAW “DNG”, y de editarlas directamente desde el teléfono gracias a nuestra alianza con Adobe Lightroom.

Android One a través de los años

El compromiso del portafolio con Android One garantiza tres años de actualizaciones de seguridad mensuales y dos años de actualizaciones de sistema operativo, entregando una gama de smartphones Nokia que ofrecen la experiencia de Android más actualizada y que siempre mejoran con el tiempo. Cada teléfono se mantiene actualizado con protección de seguridad nativa de Google Play Protect. Con una instalación de Android pura, los smartphones Nokia vienen sin cambios innecesarios en la interfaz de usuario o procesos ocultos que consumen la vida de la batería o los retrasan, para que puedas disfrutar de tu nuevo teléfono por más tiempo. Cada uno de los nuevos teléfonos viene con un número limitado de aplicaciones preinstaladas para que tengas más espacio de almacenamiento, así como las últimas innovaciones que te ayudan a estar un paso adelante todos los días.

Android Enterprise Recommended

Los smartphones Nokia presentan una de las carteras más diversas de teléfonos con la certificación Android Enterprise Recommended, desde Nokia 9 PureView hasta Nokia 3.2. El programa recomendado para empresas de Android brinda a los clientes empresariales la confianza de que todos los smartphones validados por el programa han sido aprobados por Google para cumplir con los estándares empresariales, que incluyen un conjunto elevado de especificaciones de hardware, software, implementación, actualizaciones de seguridad y experiencia del usuario.

Florian Seiche, Director Ejecutivo de HMD Global, comentó:

“Hemos tenido una respuesta fenomenal de los consumidores a todo nuestro portfolio, gracias a nuestro enfoque único para Android, por el cual ofrecemos una experiencia pura, segura y siempre actualizada. Hemos cumplido con este compromiso, cambiando el paradigma de propiedad de smartphones al ofrecer una experiencia que sólo mejora con el tiempo. Hoy, con estos nuevos teléfonos, estamos dando un gran paso adelante al entregar las innovaciones más recientes de Google en todo nuestro portafolio”.

Juho Sarvikas, Director de Producto de HMD Global, dijo:

“Hoy usamos nuestra herencia de innovación para dar un paso audaz: ser pioneros en ofrecer un enfoque verdaderamente innovador para la creación de imágenes con el Nokia 9 PureView. Creemos que las grandes experiencias deberían estar disponibles para todos, por lo que estamos trayendo un impresionante diseño, lo mejor de Google, el botón dedicado al Asistente de Google, y la excelente tecnología de imagen y visualización, al precio más accesible. Y todo esto viene con toda la mano de obra y la durabilidad que se esperaría de un smartphone Nokia. Y con nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de Android pura, segura y actualizada, nos aseguramos de que su teléfono mejore con el tiempo”.

Pekka Rantala, Director de Marketing de HMD Global, dijo:

“Tenemos una promesa marca única, con la que estamos cambiando las expectativas que tienen las personas de sus smartphones. Además de cumplir continuamente con la confiabilidad y durabilidad que se esperaría de un teléfono Nokia, los estamos deleitando al ofrecer la mejor experiencia de Android. Con dos años de actualizaciones de sistema operativo y 3 años de actualizaciones de seguridad mensuales garantizadas, los teléfonos Nokia se mantienen renovados de por vida y ofrecen una experiencia que sigue mejorando continuamente con el tiempo".

Mirada de cerca al Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView es el primer smartphone en el mundo que incorpora cinco cámaras con óptica ZEISS. Los dos sensores de color y tres sensores monocromáticos de Nokia 9 PureView aportan nitidez y detalles. Los cinco sensores trabajan juntos para recolectar hasta 10 veces más luz que un solo sensor de color del mismo tipo. Todas las imágenes capturadas con Nokia 9 PureView son HDR, con hasta 12.4 paradas de rango dinámico y un mapa de profundidad de escena completa de 12MP.

Cada imagen JPG de 12MP se verá beneficiada por el increíble nivel de detalle tanto en áreas de luz brillante como en zonas de sombras oscuras; proporcionando al mismo tiempo una textura increíble. Su mapa de profundidad permite hermosas imágenes con efecto bokeh, y permite además ajustar el enfoque en Google Fotos después de tomada la foto. Maximizando la arquitectura computacional con su procesador móvil Qualcomm Snapdragon, e integrando además un procesador adicional para imágenes, Nokia 9 PureView vislumbra el futuro de la fotografía en smartphones, con un control incomparable sobre las imágenes a través de Pro Camera UI.

Además, te permitirá capturar imágenes en formato descomprimido RAW “DNG” y editar directo en el teléfono gracias a nuestra asociación con Adobe Photoshop Lightroom.

También brinda experiencias de primera calidad en un acabado impecable con la avanzada tecnología de chipset Qualcomm Snapdragon, una pantalla 2 pOLED "PureDisplay”, carga inalámbrica Qi integrada y un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla. Las cámaras no están sobresalidas para mantener el acabado impecable que irradia el diseño cuidadoso que se espera de un smartphone Nokia. Puedes estar seguro de que el 9 PureView superará los golpes y contratiempos de la vida real gracias al Corning Gorilla Glass 5 en la parte delantera y trasera.

Nokia 4.2

Nokia 4.2 ha sido diseñado para ofrecer las últimas innovaciones en smartphones a un precio realmente accesible. El elegante diseño con vidrio esculpido y la visualización de pantalla completa ofrecen belleza en el exterior, que no solo es superficial, ya que integra una cámara dual en la parte trasera, innovaciones en IA y la última generación del chipset Qualcomm Snapdragon, todo accionado por el más reciente Android 9 Pie.

Con el estreno del botón del Asistente de Google, Nokia 4.2 revolucionará la manera en que interactúas con tu smartphone. Simplemente presiona una vez para tener acceso instantáneo al Asistente de Google y obtener ayuda, presiona dos veces para recibir un resumen de tu día con sugerencias inteligentes e información personalizada y mantén presionado el botón para activar el modo walkie-talkie, que permite al Asistente de Google escucharte hasta que lo liberas, ideal para consultas largas. El tamaño compacto y la pantalla de borde a borde del 4.2 con notch para selfies, hace que el smartphone, con solo 8,4 mm de grosor, sea lo suficientemente delgado como para usarlo con una sola mano.

Nokia 4.2 también incorpora tecnología de imagen de alta gama, como imágenes con multi-cámara, a un nuevo rango de precio. Su cámara trasera con doble detección de profundidad puede capturar recuerdos maravillosos.

Nokia 3.2

Nokia 3.2 combina la pantalla HD+ más grande en su rango de precio con la batería de dos días de duración que identifica a los teléfonos Nokia, y con la más reciente experiencia de Android 9 Pie. Este celular cuenta con una impresionante pantalla HD+ de 6.26″ para que nunca tengas que luchar y esforzarte para ver más de tus películas, programas de televisión y transmisiones favoritas. Con una visión holística de la duración de la batería, el 3.2 incorpora una batería más grande que muchos smartphones premium, en un hardware eficiente y con un software ingenioso.

Accionado por la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 429, Nokia 3.2 se encargará de cualquier tarea con facilidad. Nokia 3.2 también viene con botón dedicado al Asistente de Google, para revolucionar la manera en que interactúas con tu smartphone: presiona una vez para acceder instantáneamente al Asistente de Google, presiona dos veces para obtener un resumen de tu día y mantén presionado para el modo walkie-talkie.

Nokia 1 Plus

Mejora tu experiencia de smartphone de entrada con Nokia 1 Plus, un miembro completamente nuevo de la familia de smartphones de Android (edición Go). Como uno de los primeros smartphones con Android 9 Pie (edición Go); 1 Plus brinda imágenes sólidas en un diseño Nokia de alta calidad con una pantalla grande, a precios excepcionalmente accesibles.

Ahora puedes disfrutar de todas tus aplicaciones y juegos favoritos, junto con las últimas funciones de Android (edición Go), como el Asistente Go de Google. Nokia 1 Plus aporta un diseño progresivo y de vanguardia a su gama de precio. Usando materiales innovadores con herramientas en 3D, logra un magnífico patrón con nano textura en la parte trasera que envuelve a Nokia 1 Plus hasta la pantalla. Obtén excelentes detalles en tus fotos con el auto foco de la cámara trasera de Nokia 1 Plus y perfecciona tus selfies con la nueva cámara frontal, que viene mejorada con la "función de embellecimiento".

Nokia 210

Nokia 210 es una nueva incorporación a nuestra familia de feature phones líder en el mercado. Conéctate a la web con el navegador Opera Mini y juega Snake por horas, sin preocuparte por la batería. El 210 tiene un papel crucial en la línea de teléfonos de Nokia como el dispositivo de Internet más accesible, y viene en una cubierta de policarbonato de color duradera, diseñada para ocultar las marcas de la vida cotidiana.

Navega la web con el navegador Opera Mini y mantenete al día con tus amigos y familiares en Facebook sin preocuparte por la batería. Los fanáticos pueden personalizar su Nokia 210 descargando sus aplicaciones favoritas, ringtones y fondos de pantalla directamente desde Mobile Store.

Precios y disponibilidad