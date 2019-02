Nintendo anuncia una remasterización de The Legend Of Zelda: Link's Awakening para Nintendo Switch

Tras más de 25 años desde su lanzamiento en la inmortal Game Boy, The Legend Of Zelda: Link's Awakening recibió por fin una remasterización para la Nintendo Switch, anunciada en su Nintendo Direct.

El clásico RPG de acción que sucediera a A Link To The Past en la Super Nintendo y el primer título portátil de la franquicia, Link's Awakening nos cuenta la historia de un Link que naufraga en la isla Koholint, en busca de los ocho instrumentos musicales que despertarán a la deidad que lo dejará libre.

El título también vio una remasterización en su momento: en 1998, la versión DX del juego para la Game Boy Color sería un éxito de ventas y hasta este momento la versión definitiva del juego.

Return to Koholint Island and awaken the Wind Fish in this reimagining of a beloved classic! The Legend of #Zelda: Link’s Awakening sails onto #NintendoSwitch in 2019. pic.twitter.com/aUnTg9na8W

— Nintendo of Canada (@NintendoCanada) February 13, 2019