Bajan el sitio Nido.org tras repudio público por acoso a mujeres

En mayo del año pasado, una serie de denuncias a FayerWayer dio pie a una investigación que transparentó una realidad preocupante: usuarios del sitio Nido.org publicaban fotos, datos personales y amedrentaban a mujeres en la completa impunidad. Ahora, el sitio aparentemente ha dejado de estar disponible al público.

Recapitulando. Nido.org es/fue un Image Board, un tipo de páginas donde se cuelgan fotografías usualmente bajo anonimato. Como quedó expresado, el problema es que varios usuarios usaban estas herramientas para publicar contenido digital y datos de mujeres sin su consentimiento. La serie de testimonios relatando amenazas y difamaciones, puedes revisarlos aquí:

Tras la ola de críticas y denuncias, el sitio Nido.org aparentemente ha dejado de estado disponible al público . Al ingresar a la página, se puede evidenciar que se redirecciona a un grupo de Telegram y no a la interfaz principal. Desconocemos si el sitio tiene continuidad por otros espacios o si se sigue compartiendo material de características similares por otros canales.

Hace un tiempo, conversamos con la ONG Derechos Digitales sobre este mismo tema, ante lo cual nos comentaron:

Las legislaciones están atrasadas para considerar conductas que se dan en el mundo digital; nuestro sistema legal, en cuanto a las tipificaciones de los ilícitos, es poco sensible. Las mujeres que reciben estos ataques, ven altera su tranquilidad en su vida física, porque no hay una claridad si las amenazas pasen a un correlato físico. Generalmente se minimiza la relevancia de estas conductas y no se investigan hasta que haya alguna evidencia de que se traspase al mundo físico.