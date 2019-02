Los Simpsons hacen referencia a las series de Netflix Stranger Things y Bojack Horseman

Netflix cuenta con varias producciones muy famosas y con muchos fans, y parece que los escritores de Los Simpsons también son fanáticos de estas.

Durante el episodio número 13 de la temporada 30 (Si, ya van 30 temporadas) la familia amarilla más famosa de la televisión contrata el servicio de streaming en línea de Netflix y es justo gracias a esto que podemos ver referencias a dos series de la famosa plataforma.

Los Simpsons básicamente se han convertido con el paso de los años en un vertedero de malos chistes y estrellas invitadas, formula que los ha hecho ir en decadencia por más de 10 temporadas consecutivas. Pero de vez en cuando estos logran hacer referencias tan curiosas que toda la gente comienza a hablar de ello, en esta ocasión, las series referenciadas fueron Bojack Horseman y Stranger Things.

Después de que Homero y Marge deciden ver la nueva temporada de la serie sensación de Netflix, Odder Stuff (Una parodia de Stranger Things) las cosas se salen de control cuando Marge debe salir en una emergencia y Homero ve la serie completamente solo, lo cual hace que rompa su promesa de verla con Marge.

Pero no entremos de más en la trama que de todos modos no es buena, lo importante viene cuando Homero descubre a Bart y lisa viendo Odder Stuff y trata de impedir ver la televisión, pero al verla se imagina a Marge como el Demogorgon diciéndole que no vea la serie, al cambiar quitarla, podemos ver a un caballo con un estilo de cabello muy similar al de Marge, lo cual es una clara referencia a la caricatura para adultos Bojack Horseman, la Marge caballo le dice a Homero que si puede ver esta serie, a lo cual Homero responde que es "muy deprimente" y decide no verla.

Y ya, eso es todo. Es justamente gracias a este tipo de cosas que los escritores de este show han logrado mantenerlo a flote por tantos años, pero la triste realidad es que cada temporada los ratings caen más. Esperemos que con la compra de Disney esto se solucione, pero hasta no ver resultados, no podemos confirmar nada.