Sigue la masacre: Netflix cancela Friends From College tras dos temporadas

Malas, terribles noticias, para los fanáticos de Friends From College. Esa peculiar serie de Netflix creada por Nicholas Stoller. El hombre responsable de haber resucitado a los Muppets, para bien o para mal.

Durante las últimas horas Netflix había sacado la guillotina para cancelar series muy queridas por todos. Incluyendo las dos últimas producciones sobrevivientes de Marvel en la plataforma. Pero no fueron las únicas asesinadas.

Stoller, a través de su cuenta oficial de Twitter; ha revelado que Friends From College no regresará a Netflix, y que su segunda temporada, ya estrenada hace rato, sería la última:

Friends from College will not be returning for a third season. Thanks to everyone who watched it. Happy Presidents’ Day!

— nicholasstoller 🇺🇸 (@nicholasstoller) February 19, 2019