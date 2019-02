Netflix anuncia una nueva serie animada de Transformers

Transformers es una de las franquicias favoritas entre nuestros lectores que crecieron en los 80 y 90. La saga de películas acaba de tener un segundo y milagroso renacimiento, gracias a Bumblebee. Y parece que estos personajes seguirán presentes por un buen rato.

Este 2019 IDW y Hasbro relanzarán el cómic de esta saga. Y ahora Netflix anuncia que también se une a la fiesta. Con la producción de una nueva serie animada que será exclusiva para la plataforma:

A brand-new Transformers series, War For Cybertron, will roll out on @Netflix in 2020. All-new animation style. Origin story. Autobots. Decepticons. STOKED. pic.twitter.com/aRP0A8uPeF

— NX (@NXOnNetflix) February 15, 2019