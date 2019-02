NBA del futuro: Camisetas de los equipos ahora podrán cambiar sus números y nombres con el smartphone

La NBA presentó una innovación en la previa del All Stars 2019 que se disputó este domingo en Charlotte, ya que el comisionado del basquetball estadounidense, Adam Silver, mostró las camisetas del futuro.

Son nuevos jerseys ideales para hinchas de cartón, ya que desde el smartphone se podrán cambiar los nombres y números.

Sí bien Silver no precisó cómo funcionará esta tecnología, si la mostró en público, en una innovación que dicen podría estar para 2038.

Adam Silver unveils the NBA jersey of the future. pic.twitter.com/h5GePOwOjx

— NBA (@NBA) February 15, 2019