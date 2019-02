MWC19: Huawei quiere llevar el 5G a todos sus consumidores

El día de hoy, durante el Mobile World Congress, Huawei ha lanzado varias bombas. Entre ellas, algunas que tienen que ver con el 5G.

El 5G marca una nueva e interesante era dentro del mundo tecnológico y de la comunicación. Sobre este tema se ha hablado durante ya algunos años, esperando con ansias el día en que se volvería una realidad no sólo para nuestro teléfono celular; sino también para nuestras vidas en general. Como el poder de tenerlo en tu hogar independientemente de tu smartphone gracias a Huawei.

Huewei y el 5G

El día de hoy, durante el Mobile World Congress 19 en Barcelona, España; Huawei nos contó sus buenas noticias. No hablamos sólo de su interesantísimo Mate X o su Matebook X Pro; sino de aquellos productos que llevarán el 5G directamente a la comodidad de tu hogar sin importar el celular o computadora que manejes.

Hablamos del Balong 5000 5G que llevará la nueva tecnología a tu casa tal cual si fuera banda ancha común y corriente. Desde el año pasado vimos luces al respecto; cuando la compañía presentó el 5G CPE Pro (que jamás salió a la venta).

Según la compañía; su Balong 500 es el primer chip que admite las arquitecturas de red autónoma (SA); así como las de no autónoma (NSA) para 5G. Esto permite que se conecte también a las redes 4G (sobrealimentadas) y a las 5G por igual, haciéndolo mucho más multifacético.

Este interesante chip puede alcanzar hasta 4.6 Gbps y 6 .5 Gbps de velocidad dependiendo si se conectó a sub-6 GHz o bandas de alta frecuencia.

Puedes encontrar este chip en el nuevo y mejorado 5G CPE Pro; que además incluye WiFi6, que ayudará a que los dispositivos puedan funcionar con la velocidad agregada del 5G. Además; el 5G CPE soporta estar a la intemperie y lo puedes colocar en postes, ventanas y paredes.

Lo malo: por ahora aún no dan datos exactos de la disponibilidad de este producto. No sabemos en qué fecha saldrá a la venta; los precios ni mucho menos los mercados (ni si se venderá o no en Estados Unidos a pesar de los problemas que Huawei ha tenido con ese país).