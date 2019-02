Netflix presenta el primer tráiler de la película biográfica de Mötley Crüe

La banda de heavy metal grabó cuatro nuevas canciones para esta cinta que se estrenará en marzo.

Netflix ha liberado el primer tráiler de "The Dirt", la película biográfica de la banda estadounidense Mötley Crüe.

Esta cinta está basada en el libro "The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band" publicado en 2001 que cuenta con detalle los mejores momentos, caídas, excesos, escándalos y tragedias de una de las bandas más importantes de la década de los 80's.

De esta manera podremos revivir momentos claves del grupo como la sobredosis de heroína de Nikki Sixx, el accidente automovilístico de Vince Neil donde murió el baterista de la banda Hanoi Rocks, Mick Mars comenzando a enfrentar su enfermedad ósea, y el turbulento matrimonio de Tommy Lee con Heather Locklear.

La película está dirigida por Jeff Tremaine (Jackass) y cuenta con las actuaciones de Daniel Webber como Vince Neil, Douglas Booth como Nikki Sixx, Machine Guy Kelly como Tommy Lee e Iwan Rheon como Mick Mars, destacando que la banda ha creado cuatro nuevas canciones para acompañar la cinta.

The Dirt basada en la historia de Mötley Crüe ha estado en desarrollo por más de una década y tras varios contratiempos finalmente se estrenará el 22 de marzo a través de Netflix.