Momo Challenge preocupa a los ingleses: Ahora se filtra en videos de Peppa Pig y de Fortnite en Youtube

El Momo Challenge fue toda una tendencia en 2018. La terrorífica imagen que se mandaba por Whatsapp y otros servicios de mensajería se convirtió en viral muy pronto.

Pero nada de esto es del agrado de las autoridades del Reino Unido, que han puesto en alerta a los padres por la mala influencia de este "desafío".

Lo que más tiene en alerta a los servicios de seguridad ingleses, es que Momo ha aparecido en plataformas como Youtube Kids y en videos extremadamente populares como "Peppa Pig" y Fortnite.

Por ejemplo, la escuela primaria de Haslingden, Rossendale, cerca de Blackburn, escribió en una publicación en redes sociales para dar aviso a los padres: "Nos hemos dado cuenta cada vez más de videos altamente inapropiados que circulan en línea y los niños de toda la escuela los están viendo".

La escuela explicó que uno de los videos "comienza inocentemente, como el inicio de un episodio de Peppa Pig", pero se convierte rápidamente en "una versión alterada con violencia y lenguaje ofensivo".

We have become increasingly aware of highly inappropriate videos circulating online and are being viewed by children…

Incluso expertos han entregado consejos para no caer en este Momo Challenge.

Today we've heard from hundreds of concerned schools and parents about the horrifying #Momo challenge which has reportedly been appearing in children's YouTube videos, causing panic and upset amongst young people. We hope you find our guide useful… https://t.co/Nuu4cUpBZD pic.twitter.com/t16m8GQ6Vt

— National Online Safety (@natonlinesafety) February 26, 2019