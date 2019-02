El mexicano "MkLeo" demuestra ser de los mejores jugadores de Super Smash Bros.

Leonardo López logró convertirse en tricampeón del importante torneo Genesis.

El jugador mexicano Leonardo "MkLeo" López sigue demostrando su gran habilidad en Super Smash Bros. ya que se ha dado a conocer que logró proclamarse campeón del torneo internacional Genesis 6 en Super Smash Bros. Ultimate.

Cabe señalar que MkLeo también logró ganar las dos ediciones anteriores del Genesis y el primer EVO en Japón, por lo que es considerado uno de los mejores jugadores del popular título de Nintendo.

López de 18 años de edad consiguió el campeonato del Genesis 6 tras vencer a James "VoiD" Makekau-Tyson en la final, donde utilizó a Lucina de Fire Emblem para obtener un marcador de 3-1 a su favor.

He fights for his friends…and the championship gold! Mkleo gets revenge against Samsora to return to the Grand Final!

MkLeo también participó en el torneo de dobles junto con Javier "Javi" Balderas pero no pudieron conseguir el mismo éxito, ya que se quedaron con la cuarta posición.

Así que felicitamos a Leonardo López por su logro que lo confirma como uno de los mayores exponentes de los esports en México y Latinoamérica.