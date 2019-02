Microsoft anunció durante el reciente episodio de Inside Xbox que Microsoft Studios ahora llevará por nombre Xbox Game Studios para marcar el inicio de una nueva etapa.

Xbox Game Studios está formado por 13 estudios desarrolladores que trabajarán en juegos que se podrán disfrutar en diversas plataformas y no solo en consolas Xbox.

A continuación tienen el mensaje completo de Matt Booty, vicepresidente corporativo de Xbox Game Studios:

En Xbox estamos convencidos de que cuando todos juegan, todos ganamos. Es por eso por lo que nos apasiona desarrollar títulos que nuestros fans puedan jugar en consola, PC y dispositivos móviles. La marca de Xbox ha evolucionado desde sus orígenes hasta la fecha conforme expandimos nuestro enfoque más allá de los límites de las consolas. Hoy Xbox está presente en todos los dispositivos para que puedas disfrutar tus juegos como tú quieras, con quien tú quieras.

Me enorgullece compartirte que cambiamos el nombre de nuestra organización de desarrolladores de juegos de Microsoft Studios a Xbox Game Studios.

Xbox Game Studios está conformado por 13 equipos de desarrollo, incluidos los creadores de asombrosas franquicias como Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo y Minecraft. Los equipos de 343 Industries, The Coalition, Compulsion Games, The Initiative, inXile Entertainment, Minecraft, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, Turn 10 Studios, Undead Labs y nuestro equipo de Global Publishing están trabajando muy duro para crear nuevos títulos exclusivos desarrollados internamente, así como nuevos episodios de tus franquicias favoritas.

2019 será un año grandioso para los fans de Xbox en todo el mundo. Habrá increíbles juegos exclusivos, como Crackdown 3 y Ori and the Will of the Wisps, que estarán disponibles a través de Xbox Game Pass para todos los miembros desde el día de su lanzamiento mundial. También estamos trabajando en hacer grandes actualizaciones de contenido que te encantarán para juegos como Sea of Thieves, Forza Horizon 4 y Minecraft.

Estamos muy emocionados por ver cómo los siete nuevos estudios de desarrollo que sumamos a nuestro equipo durante el año pasado maximizan su potencial creativo como miembros de Xbox Game Studios. Este es el mejor momento en la historia de nuestra organización como desarrolladores de videojuegos y definitivamente estamos en una excelente posición para crear nuevos títulos exclusivos para ti y para todos los fans de Xbox de hoy y del futuro.