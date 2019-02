Microsoft pide que dejen de usar Internet Explorer por seguridad

Ni Microsoft quiere a su propio explorador.

Internet Explorer parece ocupar un lugar especial en los corazones de varios internautas. Muy probablemente fue su primer explorador y siempre ha estado ahí para ellos.

Sólo eso explica este raro y retorcido escenario. Donde existen alternativas mucho más seguras, ágiles y confiables.

Pero aún así hay bastantes usuarios que se niegan a abandonar este browser. Los suficientes al menos como para que Microsoft les sugiera que por favor dejen de navegar por ahí.

Sucede que Chris Jackson, arquitecto senior de ciberseguridad en Microsoft acaba de publicar un artículo curioso en el blog oficial de la compañía.

Bajo el título The perils of using Internet Explorer as your default browser (Los peligros de usar Internet Explorer como su navegador predeterminado); el ejecutivo relata una serie de razones sencillas y sensatas para salir corriendo de ahí:

Verán, Internet Explorer es ahora una solución de compatibilidad. No estamos admitiendo nuevos estándares web y, si bien muchos sitios funcionan bien, los desarrolladores en general no están probando sus sitios para Internet Explorer en estos días. Están usando navegadores modernos.

Los argumentos de Jackson no piden de manera explícita que se dé el salto a Edge, Chrome o Firefox. Sino que más bien va contra los desarrolladores web y los administradores de sistemas en empresas.

Analizando cómo al seguir usando Internet Explorer en lugar de un navegador web más moderno; las organizaciones están creando costos adicionales para ellos mismos a largo plazo.

Además de todos los riesgos de seguridad ya conocidos. Hace algunos meses Kaspersky ya advertía sobre un riesgo delicado en esta navegador.

Y todo apunta a que los peligros sólo seguirán creciendo dentro de Internet Explorer.