Este mega tráiler con todas las películas de Star Wars es espectacular

Pero lo más increíble es que lo editó el tipo que protagoniza That '70s Show.

Dentro de algunos meses seremos testigos del estreno del Episodio IX de Star Wars. Con lo que ha sucedido en el último año no sabemos qué esperar. Pero echarle un vistazo veloz a todo el legado de esta saga es un buen punto de partida.

El actor Topher Grace, el mismo de That '70s Show, hace algunos años se convirtió en noticia geek. Luego de que armara un "mega corte" de Star Wars; en donde resumió las tres precuelas en sólo 85 minutos.

Sin embargo, acabamos de descubrir que eso sólo era la antesala para su proyecto más ambicioso: hacer una versión que resumiera absolutamente todas las películas de esta franquicia. Como parte de ello ha liberado Star Wars: Always, un mega tráiler compuesto por escenas de las diez películas.

La lista

El traíler se compone de las siguientes y obvias películas. En donde vale la pena listarlas para apreciar la magnitud del esfuerzo:

Episodio I – The Phantom Menace

Episodio II – Attack of the Clones

Episodio III – Revenge of the Sith

Episodio IV – A New Hope

Episodio V – The Empire Strikes Back

Episodio VI – Return of the Jedi

Episodio VII – The Force Awakens

Episodio VIII – The Last Jedi

Rogue One: A Star Wars Story

Solo: A Star Wars Story

La mega corte pasado de las precuelas nunca fue proyectado públicamente por obvias razones. Sin embargo se ha constatado su existencia.

No obstante, en este caso no sabemos cuál será el destino de esta obra. Pero en conclusión el tráiler hace ver a todo como una sola historia casi coherente. Con todo y The Last Jedi.