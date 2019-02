Las series de Marvel en Disney+ serán parte del MCU

Kevin Feige confirma que todas las series originales conectarán con las películas.

Con el lanzamiento de Disney+ había grandes dudas sobre el papel que jugarían las series originales de Marvel con relación a su universo cinematográfico.

Pero Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, no sólo ha aclarado todo, sino que además reveló de rebote algunos detalles muy específicos sobre las tramas de estas producciones.

En entrevista con comicbook.com el ejecutivo confirmó que todas las series producidas por ellos para Disney+ conectarán con el Marvel Cinematic Universe (MCU) de una manera particular:

Estas serán producciones de Marvel Studios. Así que estarán directamente interconectadas. Con el actual, el pasado y el futuro MCU.

Esto quiere decir que las series entonces podrían funcionar como precuelas de las historias que ya vimos en la pantalla.

Ese sería justamente el caso de la primera producción para la plataforma. Protagonizada por Tom Hiddleston como Loki.

Los últimos reportes aseguran que la trama sitúa al personaje en distintos puntos de la historia de la humanidad. Y no sería una continuación estrictamente cronológica a Avengers: Endgame.

Por desgracia Feige no soltó más detalles. Y anunció que no dirán nada más sobre el futuro del MCU hasta pasado el estreno de Spider-Man: Far From Home.

Pero todo promete bastante. Se suman los motivos para contratar Disney+.