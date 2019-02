Una tarde en Marte: Sonda de la NASA sorprende con nuevos registros

La sonda InSight de la NASA acaba publicar nuevos registros de Marte. En esta ocasión, sorprendió con un GIF con lo que podría denominarse “una tarde cualquiera en el planeta rojo”.

InSight hizo noticia a fines del año pasado cuando aterrizó en el planeta rojo. Sus expectativas son altas puesto que se trata de la primera nave espacial destinada a estudiar el interior del planeta rojo.

Esto ya es un precedente importante, puesto que se tienen hartos registro de lo que es la superficie marciana, pero no tantos de lo que pasar bajo ella.

Recientemente, la cuenta de Twitter del proyecto expuso que la sonda InSight, aterrizada el 26 de noviembre de 2018, ya estaba usando con éxito sus instrumentos. Por ejemplo, antes de ayer evidenciaban como manipulaba un cable de sus sismómetro:

With my grapple out of the way, I’ve been using my scoop to nudge my seismometer cable a little bit. I’m getting everything set up just right so I can get the cleanest signal possible as I listen for #marsquakes. pic.twitter.com/8x0NmdzXa8

— NASA InSight (@NASAInSight) January 30, 2019