Mariana Treviño se integra a "La Casa de Las Flores" que ya comenzó grabaciones en México

Netflix ha dado a conocer que Mariana Treviño se ha integrado al elenco de "La Casa de las Flores" (vía Milenio).

La actriz reconocida por su papel de Isabel Iglesias en "Club de Cuervos" interpretará al personaje de Jenny Quetzal, una peculiar impartidora de cursos que es capaz de cambiar la vida de los que se cruzan en su camino.

Esta a do ra da ya cambió los elotes por las flores. pic.twitter.com/tl8bH1Mz0M

A inicios de este mes se grabaron en España algunas escenas de la segunda temporada de "La Casa de las Flores", y a partir de este lunes comenzó el rodaje en la Ciudad de México.

Como que aquí hablan muy rá pi do el español, no les en tien do. pic.twitter.com/jlHn4FxacA

— La Casa de las Flores (@CasaFloresTV) February 5, 2019