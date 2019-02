Macaulay Culkin resucita un videojuego retro de culto

Vivimos una época rara para las celebridades de tiempos pasados. Hace unos meses vimos como Jack Black decidió volver youtuber de videojuegos y ahora le tocó el turno a Macaulay Culkin.

El sujeto, famoso en su niñez por las películas de Mi Pobre Angelito (Home Alone) inició el año pasado como influencer de la web. Y ahora se estrena como productor de videojuegos.

La historia detrás del nuevo título ToeJam & Earl: Back in the Groove es curiosa. La saga inició su trayectoria en la década de los 90 en la SEGA Génesis.

Con su estilo visual único y su sistema de juego isométrico, la historia de estos dos extraterrestres intentando volver a su planeta se volvió una cosa de culto.

Al menos con los suficientes seguidores para detonar dos secuelas. Una en 1993 y otra en 2002. Pero luego de ello se vio relegado al olvido.

Todo hasta que intervino Macaulay Culkin con su sitio Bunny Ears. En donde impulsó una campaña mediática personal para instaurar un nuevo título.

El creador de la saga, Greg Johnson, lanzó en 2015 una campaña en Kickstarter para revivir la franquicia y completar su trilogía.

Recaudó medio millón de dólares en ese momento y le faltaba un último empujón, que terminó dando Culkin. Todo derivado de su amor y nostalgia por el juego.

Donde bastó con que subiera una foto a su cuenta de Twitter para verse metido en el proyecto:

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars

5. Toejam & Earl pic.twitter.com/w2jWutHw83

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018