Así se vio la majestuosa Superluna de nieve en diferentes puntos del planeta

Nuestro satélite natural brilló y estuvo más cerca de lo normal de nuestro planeta entre ayer y hoy. La denominada Superluna de nieve dejó postales en varias partes del globo.

En principio, el fenómeno se origina por el movimiento de traslación de la Luna. El hecho de que la podamos haber visto más grande y brillosa es porque, la órbita de la Luna alrededor del planeta es ligeramente elíptica.

Esto último quiere decir que hay veces en que está literalmente más cerca de la Tierra; esto se conoce como "perigeo". Si la Luna alcanza la fase de luna llena cuando se encuentra en pleno perigeo, la misma se ve hasta un 14% más grande, más llena y más brillante que una luna llena normal.

Todo este proceso comenzó ayer a las 20 horas, aunque se mantuvo hasta la madrugada, teniendo su punto máximo de visibilidad a las 6:06 horas de hoy. Y cómo no, por redes sociales no se hicieron esperar los miles de comentarios alusivos al fenómeno:

