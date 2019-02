Aficionado captura raras tomas de la EEI con la Luna de fondo

Szabolcs Nagy, un astrónomo aficionado de Londres, Inglaterra, montó su telescopio en el estacionamiento de su barrio y logró retratar el paso de la Estación Espacial Internacional por la misma Luna.

No hay duda que las herramientas ópticas para observar la Luna han evolucionado muchísimo; incluso con un buen lente telefoto se pueden obtener imágenes decentes del satélite natural. Sin embargo, el astrónomo aficionado estaba más preparado.

El hombre logró capturar una secuencia de imágenes de la Estación Espacial Internacional en tránsito lunar, con el telescopio Skywatcher 250/1200 Flextube dobson unido a una cámara ASI224MC. Lo impresionante de todo es que lo hizo simplemente desde un estacionamiento. Las tomas las publicó en su cuenta de Twitter:

Beautiful ISS lunar transit today afternoon at 16:43. Got really lucky with clouds, it was a gamble though, kind of racing with clouds.

Took enough videos for lunar mosaic picture as well.https://t.co/BsRUFKUsdg@Space_Station #Astrophotography @VirtualAstro #Moon #Lunar pic.twitter.com/20Lxx8hnVo

— Szabolcs Nagy (@metrolinaszabi) February 10, 2019