Llega preparado a la vuelta a clases! Los mejores notebooks, tablets e impresoras que puedes obtener hoy mismo

Ideales para esta época y para todo el año.

Estamos en pleno verano y es una excelente época para comprar ese aparato electrónico que te falta, ya que ahora le puedes sacar provecho recreativo y ya llegadas las responsabilidades del año, usarlos como tu herramienta de trabajo.

En lo que respecta a las tablets, la gracia es que es un dispositivo muy ligero y que no hará peso en tu bolso de viaje. Todo sin sacrificar el ser un dispositivo perfecto para entretenerte y después trabajar. Simplemente no puede faltar en tu viaje.

En esta categoría destacan equipos como los Galaxy Tab A de Samsung, en sus variantes de 8 pulgadas y el más grande de 10 pulgadas. Ambos muy capaces y cumpliendo con todos los aspectos que buscas.

Ahora si quieres algo para el hogar sin ningún compromiso y que te de toda la experiencia de un PC, la categoría All In One puede que sea lo tuyo.

Aquí tenemos dos equipos de excelentes capacidades, uno con procesador Intel Core I3 y otro con Intel Core I5. Ambos de HP.

Ahora, si necesitas algo para jugar en serio, trabajar, tener toda la potencia y además portabilidad, estos notebooks son tu mejor opción.

Si quieres un notebook más tradicional, esta opción de Lenovo no se queda atrás en potencia y entrega lo que la mayoría de la gente necesita para llevar a cabo sus labores en el día a día.

Seguimos con este notebook gamer HP de 15.6 pulgadas con 8 GB de RAM y un diseño simplemente exquisito, pensado para la potencia extrema y para poder hacerlo todo, sin compromisos.

Evidentemente lo anterior tiene que ir acompañado de una buena impresora multifuncional que te ayude en tu trabajo y/o estudios, por lo que tenemos dos opciones interesantes.

Esta multifuncional Epson no te dará dolores de cabeza con el precio de recargar la tinta, ya que en vez de cartuchos, se utilizan botellas de tinta que te permiten imprimir miles de veces con una sola carga. Además tiene conectividad WiFi ¡Chao cables!

Por otro lado, esta impresora multifuncional HP no se queda atrás y tiene el mismo sistema de recarga de tinta, donde se acaba el tema de los cartuchos y puedes usar botellas que son más baratas y duran mucho más.

Todos estos productos están disponibles aquí, donde puedes encontrar más productos y de seguro estará ese compañero perfecto para irte de vacaciones, pasarlo bien y después tener una vuelta a clases o al trabajo con toda la tecnología que necesitas.