Anuncian juego de Yu-Gi-Oh! exclusivo de Nintendo Switch

Con el anuncio del nuevo juego de Yu-Gi-Oh! en exclusiva para la consola Nintendo Switch, todos los fans esperamos emocionados más noticias del juego.

En un movimiento que nadie se veía venir, se anunció en exclusiva para el Nintendo Switch un nuevo juego de la franquicia de Yu-Gi-Oh!. Y quizá pronto podamos hacer trampas locas con nuestro héroe favorito de cabellos raros.

Tal vez como forma de reafirmar que Konami sigue pensando en los consumidores a pesar de todas las polémicas del pasado, la compañía anunció que este nuevo juego oficial titulado Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution se anunciara oficialmente junto con muchos más detalles el 21 de Febrero en la revista V-Jump de Shueisha.

Dentro de los pocos detalles que la compañía dio a conocer que el juego usará el formato de reglas New Master Rules, las cuales se comenzaron a usar a partir del estreno de Yu-Gi-Oh! 5D’s, la parte en donde juegan cartas sobre motocicletas.

A pesar de que es una excelente noticia para los fanáticos del juego, no se ha confirmado su lanzamiento fuera de Japón, pero viendo el éxito que tuvo el juego de smartphones Yu-Gi-Oh! Duel Links a nivel mundial, no sería de sorprender que podamos ver este juego en todo el mundo, pero en caso de no ser así, recuerda que la consola Nintendo Switch ya no se encuentra bloqueada por región, así que importarlo es una buena opción si eres muy fanático de la serie.

Estaremos pendientes del 21 de Febrero para traerles más detalles sobre el lanzamiento de este juego de cartas, el cual es perfecto para la consola híbrida de Nintendo.