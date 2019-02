Logran llegar a una nueva isla en el Pacífico y se llevan una gran sorpresa

Dan Slayback, un investigador de la NASA, visitó una extraña isla volcánica en el Pacífico junto a un grupo de estudiantes de la Sea Education Association. La expedición es casi inédita y arrojó datos interesantes sobre el extraño terreno.

No se trata de una isla cualquiera, puesto que es una de las más nuevas en conocerse. Se formó recién en 2015 y actualmente es parte del archipiélago de Tonga. Es tan nueva que ni siquiera tiene nombre.

Aunque los investigadores habían estado monitoreando la zona por satélite, al llegar al lugar descubrieron sus extrañas características. Slayback relató en declaraciones recogidas por la BBC que se llevó una gran sorpresa:

"La mayor parte de la isla es como una gravilla negra; no lo llamaría arena porque las piedras son del tamaño de una arveja. Así mismo, hay una suerte de arcilla que se extiende desde el centro. En las imágenes por satélite ves este material de color bastante claro, es lodo arcilloso, muy pegajoso. Cuando lo vimos no sabíamos lo que era y su origen aún me desconcierta. Porque no se trata de ceniza volcánica”.