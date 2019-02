Apple depende de Samsung y podría quedarse atrás si el Galaxy Fold triunfa

Su producción de paneles OLED depende de la surcoreana y nada garantiza que Samsung compartirá sus “secretos”.

Según un equipo de analistas de Goldman Sachs, liderado por Rod Hall, Samsung tendrá una ventaja significativa en el corto plazo con su nuevo Galaxy Fold, en comparación a los siguientes modelos del iPhone.

Este miércoles les contábamos sobre la presentación del nuevo Samsung Galaxy Fold, un smartphone plegable, atractivo, con prestaciones desorbitantes y, por sobre todo, muy costoso. De hecho, el Galaxy Fold saldrá a la venta el 26 de abril de 2019 por USD $1.980.

Y bueno, según Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo, Samsung no tendría problemas para captar al público que busca terminales de gama alta. Y no, Apple no tendría demasiadas oportunidades en esto. Así lo mencionaron en declaraciones que recogió BusinessInsider:

“En términos de competencia para Apple, vemos al Galaxy Fold como el principal desafío. Lo decimos de forma convincente, por la tecnología OLED plegable que Samsung está ofreciendo. Consideramos que esto es un desafío para Apple y creemos que Samsung tiene una ventaja de al menos dos años sobre otros competidores”.

¿En qué se basan realmente para decir esto? Apple confía en Samsung para producir las pantallas de sus iPhones de gama alta. Por ejemplo, Apple utiliza un panel OLED de Samsung en el iPhone X (ve esta nota)

Básicamente, la entidad cree que si el nuevo factor plegable de Samsung resulta ser un éxito, es posible que Samsung limite por un tiempo a Apple de la tecnología necesaria para un nuevo iPhone de este tipo.