OJO usuarios de iPhone: Tienen dos días para inscribirse en demanda colectiva contra Apple

Este 28 de febrero se cierra la etapa para presentar a través de Internet las demandas colectivas contra Apple por fallas en modelos de iPhone.

Los usuarios que tengan iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, y SE adquiridos entre los años 2014 y 2017, tienen sólo dos días para enrolarse en la demanda colectiva que lleva a cabo la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) de Chile.

Todo esto a raíz de la obsolescencia programada que relentiza los equipos ya mencionados después de cada nueva actualización.

Según cifras de Odecu, ya son más de 160.000 chilenos los que están inscritos en esta acción.

Demanda contra Apple en Chile: Así puedes inscribirte para ser parte de la acción judicial Más de 15 mil chilenos se han sumado a la demanda contra la compañía por obsolescencia programada en los iPhone. Buscan compensaciones.

Qué dice la Odecu

“El llamado es a aquellas personas perjudicadas por Apple – y que aún no se inscriben para apoyar la acción legal – a hacerlo antes del 28 de febrero próximo, fecha en que cerraremos la fase de inscripciones”, indicó el presidente de Odecu, Stefan Larenas Riobó.

La idea es que cada persona reciba una compensación de parte de Apple de $126.000 pesos chilenos.

La justicia ya acogió la demanda, y los próximos pasos de la Odecu es mantener informados a los inscritos en la acción para ver en que terminará esta historia.