Invincible ficha a Mark Hamill y Steven Yeun: será una animación para adultos

El cómic tendrá un reparto estelar en su adaptación como serie animada.

La fiebre por las adaptaciones de cómics está lejos de morirse. Uno de los mejores ejemplos que constatan esto es el caso de Invincible, la nueva serie producida por Amazon.

El nombre podrá no decirle mucho a la mayoría de las personas. Pero se trata de un cómic de culto, uno de los mejores que hayan surgido en los últimos tiempos.

Fue concebido y desarrollado por el propio Robert Kirkman, autor de The Walking Dead. Y para Invincible la gente de Amazon ha juntado un reparto estelar considerable.

Steven Yeun (The Waling Dead), Seth Rogen (The Green Hornet), J.K. Simmons (Spider-Man), Gillan Jacobs (Community), Sandra Oh, Zazie Beetz, Andrew Rannells y Max Burkholder conforman el reparto general. Al que ahora se suma el legendario Mark Hamill.

Según confirma el Hollywood Reporter, esta serie de Amazon Studios será animada pero estará dirigida a un público adulto. Por lo que habrá escenas con bastante violencia y lenguaje elevado.

En paralelo, el propio Seth Rogen junto con Evan Goldberg está trabajando en un adaptación cinematográfica live-action del mismo cómic.

La serie animada se estrenará hasta el año 2020. Al parecer en Prime Video. La película aún no se sabe cuándo saldrá. Pero Invincible podría ponerse de moda muy pronto.