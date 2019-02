Inteligencia Artificial compone canción de amor para el Día de San Valentín

¡Justo a tiempo! La sabiduría de 999 canciones de amor reunidas en una sola melodía.

Este 14 de febrero, día del amor y la amistad, es el pretexto perfecto para ponerse cursi. Todos los saben hasta las inteligencias artificiales, aparentemente.

Y es que resulta que la gente de Search Laboratory acaba de utilizar la plataforma IA de TensorFlow para componer en curiosa canción romántica. Que es publicada justo a tiempo para celebrar esta fecha.

La melodía, bajo el título de Downtiration, Tender Love, es el resultado de un proceso complejo. En donde los ingenieros alimentaron la inteligencia artificial con 999 canciones de amor.

¿De qué trata la letra?

El resultado es esta tonada, con una letra peculiar en algunas partes:

I ask the curtains, it wasn't fake Pretend I don't matter, I've been tall Soul wasted after for these of L.A pringing Hey, hey, hey…

Las estrofas francamente en algunas parte no parecen tener mucho sentido. Ni siquiera en lo que refiere a sus rimas. Pero el arreglo es mono y suponemos es que la intención es lo que cuenta.

Esta no es la primera vez que una inteligencia artificial es puesta a ejecutar una labor ociosa propia de humanos.

No hace mucho vimos cómo Watson, la supercomputadora de IBM, editó el tráiler completo de una película de ciencia ficción. Con mejores resultados.

Downtiration, Tender Love tal vez no sea un hit a la altura de All You Need is Love. Pero se agradece el esfuerzo.