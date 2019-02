Instagram podría dejarnos enviar mensajes directos desde su versión web próximamente

Instagram es una red social muy popular y entretenida, pero una de sus falencias más grandes es su versión web. Se podría decir que acceder a la plataforma desde el navegador del computador de escritorio es una experiencia más limitada que con la aplicación. En otras palabras, con esta versión se pueden hacer muchas menos cosas, como publicar historias.

Otra de las falencias de Instagram Web es que no hay forma de enviarles mensajes directos a otras personas. Para comunicarse con alguien más, los usuarios se verían obligados a hacerlo a través de comentarios dentro de una publicación. Esto resulta en algo poco práctico, sobre todo si se quiere tener una conversación privada.

No obstante, puede que esto cambie pronto. Según relata Techcrunch, Instagram estaría trabajando en incluir la opción de mensajes directos desde su versión web. Sin duda, esto sería un cambio notorio que le facilitaría un poco la vida a sus usuarios.

La información llegó a través de una experta llamada Jane Manchun Wong, quien a través de ingeniería inversa suele exponer errores o características ocultas de ciertos productos. Así, la versada en el tema terminó descubriendo que efectivamente Instagram piensa dejarnos enviar mensajes privados desde escritorio. No solo eso, sino que en este momento estaría realizando pruebas internas de la funcionalidad.

Según lo que alcanzó a ver la mujer, el símbolo de 'Directo' aparecería al lado de las demás opciones de la esquina superior derecha así como sucede con la aplicación móvil. Sin embargo, al seleccionarlo este llevaría al usuario a una diferente URL.

Instagram le confirmó a Techcrunch que no está probando la funcionalidad de manera pública. Es decir, todavía se encuentra en proceso de desarrollo interno. Por otro lado, Wong notó cómo la plataforma le terminó restringiendo el acceso que había conseguido.

No es descabellado suponer que Instagram podría tratar de desarrollar una aplicación de mensajería aparte así como hizo Facebook. Sin embargo, solo el tiempo dirá qué nos está preparando la compañía.

Instagram's Direct on Web will also be available on desktop pic.twitter.com/Y3iTIdDwKV

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 12, 2019