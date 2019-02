Instagram mejoraría su función de colecciones y las haría públicas como Pinterest

Una vez más encontraron dentro del código de la aplicación de Instagram para Android lo que sería una novedad en las colecciones de los usuarios.

Pinterest es una plataforma que se ha caracterizado por permitirles a sus usuarios compartir tanto sus propias imágenes como las de otras personas y agruparlas por temáticas. Esto ha permitido que el trabajo de diversos dibujantes o ilustradores digitales termine circulando de forma sencilla en internet. Lo mejor es que alguien con un interés en específico puede encontrar rápidamente material de su agrado. Precisamente Instagram se habría dado cuenta de ello y planearía implementar una funcionalidad similar.

Al parecer dentro de los planes de Instagram estaría el permitir que los usuarios puedan hacer públicas sus colecciones de imágenes. Recordemos que hace unos dos años la plataforma había habilitado a sus usuarios hacer colecciones. Sin embargo, esto era una forma completamente privada de guardar ciertas publicaciones que llamaran la atención. El usuario hacía una lista, y solo él podía consultarla posteriormente.

Pero en este caso el plan sería que estas colecciones se pudieran compartir de manera abierta. Así lo señaló Techcrunch, después de explicar que especialista Jane Manchun Wong hizo un proceso de ingeniería inversa para encontrar en el código de la aplicación de Instagram para Android un prototipo de este proyecto.

¿Cómo podría funcionar?

Tal y como muestra el portal, dentro del perfil del usuario se podría dar el permiso de que las colecciones personales se hagan públicas. Además, se podría decidir qué usuarios pueden hacer aportes a la lista.

Lo natural sería que se pudieran seguir las colecciones así como ocurre con los hashtags. Es decir, actualmente en Instagram un usuario puede seguir todas las publicaciones que tengan un específico "#". Así, puede hacer que ese tipo de publicaciones aparezcan en su inicio. Sin embargo, no se encontró indicio de ello en el código.

Instagram anunció que actualmente no está probando esta funcionalidad. No obstante, puede que este solo sea un indicio de qué todavía está en desarrollo interno. Por lo tanto, no se sabe aún cuándo estará disponible la novedad o si esta siquiera va a ser vista por el público.