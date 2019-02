Informan de tiroteo en oficinas centrales de Netflix

CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA. Hace escasos minutos los cuarteles centrales de la popular plataforma de streaming Netflix han sido cerrados. Reportes prematuros indican que hay un posible tiroteo en progreso ahora en el lugar.

Trabajadores, visitantes y prensa no pueden entrar ni salir de las oficinas. Ya que el acceso habría sido bloqueado por el supuesto atacante.

There are multiple #LAPD police cars and a police chopper circling the perimeter of the buildings at 5800 W Sunset Blvd — home to Netflix and KTLA.

Talked to a police officer who told me that there were reports of somebody with a gun. No cars allowed to enter the building. pic.twitter.com/kSpCqPTBZE

— Jake Gould (@jakegould10) February 15, 2019