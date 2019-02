Hugh Jackman y Patrick Stewart logran Récord Guinness por sus carreras como héroes de Marvel

Los actores Hugh Jackman y Sir Patrick Stewart han establecido un Récord Mundial Guinness por la carrera más larga como un superhéroe live-action de Marvel por sus papeles como Wolverine y Charles Xavier (Profesor X), respectivamente (vía IGN).

La noticia fue dada a conocer en el programa británico This Morning donde Hugh Jackman recibió el certificado y Sir Patrick Stewart apareció en video para felicitar a su compañero y agradecer el reconocimiento.

It's been a lifelong dream of @RealHughJackman's to become a world record holder, and today we've confirmed he's officially amazing with his very own @GWR title!

We put @AlisonHammond2 in charge of the celebrations, and she didn't disappoint! 🎉 pic.twitter.com/LMuvn23v4Z

— This Morning (@thismorning) February 20, 2019