Harry Potter dice que Harry Potter tendrá un reboot inevitable

Daniel Radcliffe habla sobre el futuro de la franquicia y parece que viene del futuro. Un futuro muy obvio.

Parecía que no habría vida para Daniel Radcliffe luego de su paso por la saga de Harry Potter. Sin embargo el actor se convirtió en una sensación viral luego de que se supiera que podría ser el siguiente Wolverine.

Parece que Daniel sabe tomarle el pulso a la redes sociales. Y ahora, en su más reciente entrevista con los amigos de IGN se puso a hablar de un futuro reboot de Harry Potter. Obviamente, gracias a ello se robó de nuevo los titulares:

Estoy seguro de que habrá alguna otra versión de esto. Sé que no seré el último Harry Potter que veré en mi vida. Será interesante ver cuánto tiempo permanecen esas películas; se siente como si hubiera un carácter sagrado e intocable alrededor de ellas en este momento. Pero ese brillo desaparecerá en algún momento. Será interesante si hacen un reboot y simplemente vuelven a hacer las películas. O tal vez una serie; estaría fascinado de ver eso.

En realidad Daniel Radcliffe no estaba adelantando en exclusiva el reinicio de esta franquicia. Sino que sus declaraciones fueron parte de una extensa reflexión sobre lo sucedido con la obra Harry Potter and the Cursed Child.

Ahí otros actores se encargaron de interpretar al mago. Y el muchacho considera que sólo es cuestión de tiempo para que suceda exactamente lo mismo en el cine.