Warner está trabajando en una serie animada de Gremlins

El reporte indica que esta nueva serie se transmitirá por el servicio de streaming de WarnerMedia.

Buenas noticias para los fans de los Gremlins ya que se ha dado a conocer que se está trabajando en una serie animada basada en las aventuras de Gizmo y compañía.

El sitio especializado Variety reporta que Warner Bros. Television y Amblin Television están desarrollando la serie animada de Gremlins que se transmitiría a través del nuevo servicio de streaming de WarnerMedia.

Aunque aún no hay detalles precisos, se dice que la serie será una especie de precuela de las películas ya que estará centrada en el Sr. Wing cuando era joven en sus aventuras con Gizmo. Por si no recuerdan, el Sr. Wing era el abuelo chino que en las cintas originales fue interpretado por Keye Luke.

Se menciona que Tze Chun estará involucrado como guionista y productor ejecutivo, él es reconocido por escribir y dirigir películas como "Cold Comes the Night" y "Children of Invention", además de participar en series como "Gotham" y "Once Upon a Time".

Aún no hay fecha de estreno para esta serie animada así que quedamos en espera de más información.

Gremlins

La primera película Gremlins se estrenó en 1984 bajo la dirección de Joe Dante y fue todo un éxito mundial logrando recaudar más de 150 millones de dólares, y en 1990 llegó la segunda parte con Dante nuevamente como director.

Por cierto, hace un par de años se reveló que Chris Columbus ya tenía escrito un guión para la tercera película pero hasta la fecha no se ha producido.