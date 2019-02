No importa de que país seas, siempre que tu ciudad tenga un transporte subterráneo, puedes ver todas las líneas de este gracias a Google Maps.

Google Maps es una herramienta que se ha vuelto parte importante de nuestras vidas. Y para hacer más necesario su uso, tenemos ahora una función para ver el mapa del metro de cualquier ciudad que tenga un subterráneo.

Dos mapas en uno

Para hacer esto, es tan sencillo como entrar a la página web de escritorio de Google Maps. Una vez dentro, debes buscar cualquier dirección, como normalmente lo harías.

Ya ingresada la dirección, debes dar clic en el apartado de “Transporte Público” como medio de transporte para llegar. De esta manera te mostrara el mapa de todas las estaciones del metro sobre el mapa.

Como podrás ver no es una tarea difícil y lo que es más curioso es que no se queda solamente en la CDMX. Si tu ciudad cuenta con un transporte subterráneo, Google Maps funciona de la misma manera. También funciona si quieres viajar a otro estado o país y la ciudad destino tiene un subterráneo. Justo como vemos aquí con New York.

Esta opción es realmente muy buena para quienes visitan una ciudad por primera vez. Ya que evita que el usuario pase por situaciones incomodas como perderse. Además de que es una buena opción por si no manejas el idioma de la ciudad que visitas.